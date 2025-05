Pogajanja med Ukrajino in Rusijo v Istanbulu naj bi se končala

Istanbul, 16. maja - V Istanbulu so se danes po približno uri in pol končala prva neposredna pogajanja med ukrajinsko in rusko delegacijo po letu 2022, je potrdil vir na turškem zunanjem ministrstvu. Po navedbah ukrajinskega uradnika je danes možen nov krog pogajanj med delegacijama, a ta zaenkrat ni načrtovan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.