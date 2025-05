Think tank Evropa misli za strokovne podlage za slovensko zunanjo politiko

Mengeš, 16. maja - Na gradu Jable so ob podpori zunanjega ministrstva danes predstavili neodvisni think tank Evropa misli, katerega namen je priprava strokovnih podlag za slovensko evropsko politiko. Čeprav je njegov ključni poudarek širitev EU, mislišče upa tudi na premostitev vrzeli med EU in Slovenci, katerih zaupanje v EU upada.