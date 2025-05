World Press Photo preklical avtorstvo kultne fotografije iz vietnamske vojne

Amsterdam, 17. maja - Organizacija World Press Photo je v petek preklicala avtorstvo ene od najbolj kultnih fotografij v zgodovini, fotografije "napalmske" deklice iz vietnamske vojne, potem ko so se pojavili dvomi v avtorstvo fotografije. Na črno-beli fotografiji gola deklica in drugi otroci prestraši tečejo po cesti, za njimi so vojaki, v ozadju pa se vije dim.