Mednarodni dan boja proti homofobiji izpostavlja moč skupnosti

Ljubljana, 17. maja - Mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji z letošnjim geslom Moč skupnosti opominja, da smo najmočnejši skupaj. LGBTIQ+ osebe in tisti, ki si skupaj z njimi prizadevajo za zagotavljanje njihovih pravic, dokazujejo, da skupnosti zagotavljajo podporo in spodbujajo spremembe, piše v poslanici ZN.