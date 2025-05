Ministrstvo pričakuje sprejem stanovanjske zakonodaje do jeseni

Ljubljana, 16. maja - Na ministrstvu za solidarno prihodnost pričakujejo, da bo DZ dva stanovanjska zakona za pospešitev gradnje javnih najemnih stanovanj sprejel do parlamentarnih počitnic ali nato takoj v začetku jeseni. Dopolnitve glede najemnega trga, ki so bile napovedane v četrtek po sprejemu predlogov na vladi, so še v usklajevanju.