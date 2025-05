Na pekarski in slaščičarski sejem v Düsseldorf tudi slovenska podjetja

Ljubljana/Düsseldorf, 18. maja - V Düsseldorfu se danes pričenja sejem IBA, namenjen predstavitvi izdelkov in storitev s področja pekarske industrije in slaščičarstva. V ospredju letošnjega sejma bosta digitalizacija in umetna inteligenca. Na skupnem razstavnem prostoru se bo na sejmu, ki bo potekal do četrtka, predstavilo tudi šest slovenskih podjetij.