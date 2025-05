Plečnikova nagrada 2025 za Pokopališče Ankaran

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 19. maja - Plečnikovo nagrado v kategoriji javni prostor je strokovna žirija letos namenila Pokopališču Ankaran arhitektov Uroša Rustje, Primoža Žitnika, Mine Hiršman in Matea Zonte ter krajinskih arhitektov Ane Kučan, Luke Javornika in Danijela Mohoriča. Na nocojšnji prireditvi so podelili tudi tri Plečnikove medalje.