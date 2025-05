Z Umazanim plesom se začenja nova sezona drive-in kina na Viču

Ljubljana, 16. maja - Na parkirišču Centra Vič se danes začenja osma sezona drive-in kina, ki ga center pripravlja v sodelovanju s Kinom Bežigrad. Za uvod so izbrali klasiko Umazani ples s Patrickom Swayzeom in Jennifer Grey v glavnih vlogah. Filmska projekcija se bo začela ob mraku ob 21. uri, spremljevalni program pa uro pred tem, so sporočili iz centra.