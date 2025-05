V bratislavski Gandy Gallery The Arrangement Jasmine Cibic

Bratislava, 19. maja - V bratislavski Gandy Gallery bodo v sredo odprli razstavo v Londonu živeče slovenske umetnice Jasmine Cibic The Arrangement. Gre za serijo fotografskih portretov s cvetličnimi aranžmaji, ki jih je umetnica ustvarila v sodelovanju s ključnimi posamezniki različnih mednarodnih sodišč in organizacij za človekove pravice in mednarodno pravo.