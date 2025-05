Uspešne kvalifikacije za slovenske čolne na EP v Parizu, Savšek tretji

Pariz, 16. maja - Slovenski kajakaši in kanuisti so uspešno opravili kvalifikacije evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Parizu. Od 13 slovenskih predstavnikov se v sobotni polfinale nista uvrstila le Juš Javornik, dodaten, četrti slovenski predstavnik med kanuisti, in Lea Novak med kajakašicami, a je slednja vtis popravila v kanuju.