V Ljubljani se začenjajo Lisztovi kulturni dnevi o Madžarski

Ljubljana, 19. maja - Lisztov inštitut v Ljubljani do petka organizira Lisztove kulturne dneve, namenjene predstavitvi madžarske kulture, umetnosti in gastronomije slovenskim obiskovalcem. Dogajanje bodo drevi odprli s predstavitvijo aplikacije z zemljevidom madžarskih spominskih krajev po Sloveniji, sledita odprtji likovnih razstav in ulični festival Lisztomania.