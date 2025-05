Na pediatrični kliniki z dobrodelnim koncertom za nakup opreme za zdravljenje bolezni dihal

Ljubljana, 16. maja - Glasba ter glasbena terapija že dolgo veljata za učinkovito podporo pri zdravljenju, ki jo uporabljajo tudi na pediatrični kliniki UKC Ljubljana, so danes pojasnili. Na novinarski konferenci so predstavili dobrodelni koncert, ki ga bodo 13. junija priredili v Slovenski filharmoniji in je namenjen nakupu opreme za zdravljenje bolezni dihal.