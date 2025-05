Na jubilejnem Borštnikovem srečanju bodo gostovale tri hrvaške predstave

Maribor, 18. maja - Letošnji 60. festival Borštnikovo srečanje bo gostil tri uprizoritve uglednih hrvaških gledaliških hiš - zagrebškega Hrvaškega narodnega gledališča in puljskega Istrskega narodnega gledališča. Občinstvo bodo 3. in 5. junija nagovorili z intimno monodramo, klasiko ameriške dramatike in sodobnim avtorskim projektom z močnim dokumentarnim nabojem.