Zveza slovenskih športnih društev v Italiji ostala brez predsednika

Četrtkova burna maratonska seja v kulturnem domu Češčut v Sovodnjah se je po štirih urah končala šele danes nekaj minut čez polnoč. Edinega predsedniškega kandidata Ivana Peterlina je podprlo 32 volilnih upravičencev od skupno 46.

Slovenska zamejska športna društva pa so dobila tudi nov izvršni odbor v katerem so novi Igor Civardi, Marko Ban in Andrej Vremec, v IO pa ostajajo tudi Veronika Don, Paolo Gregoric, Maja Peterin, Petra Krizmancic in Alessandro Corva.

Po izvolitvi pa se je Peterlin odločil za odstop. "Odstotek društev, ki je podprlo mojo kandidaturo, je visok (71,11 odstotka), toda iskreno vam povem, da se ne čutim voditi izvršnega odbora, ki je bil izvoljen. Društva so izbrala odbor, s katerim se v zadnjem obdobju nisem prav dobro razumel, ne z vsebinskega kot tudi ne iz taktično-športnega vidika," je dejal Peterlin in dodal, da je bil s strani članov deležen ostrih kritik in obtožen lažnih izjav.

"Tisti, ki bodo zdaj vodili ZSŠDI, bodo lahko vodili po svojih linijah, jaz pa se bom umaknil in bom še vedno aktiven na drugih bregovih, saj dela in idej nikoli ne zmanjka," je še dejal.

Razprava na zboru je bila na trenutke res ostra. Dozdajšnja podpredsednica Maja Peterin in Mario Adamič sta namreč odprla polemiko o dodeljevanju finančnih sredstev.

ZSŠDI v kratkem zdaj čaka nova skupščina. Zvezo bi moral z izvršnim odborom voditi podpredsednik, ki pa v četrtek pred odstopom Peterlina ni bil izvoljen.