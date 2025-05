Vreme: Deloma sončno

Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte, zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, ob morju okoli 9 , najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo deloma sončno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Iz dneva v dan bo topleje.

Vremenska slika: Po prehodu hladne fronte se je od severozahoda nad naše kraje razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad vzhodno in deloma srednjo Evropo se zadržuje odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka. Od severa k nam doteka hladnejši in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes zjutraj se bo povsod zjasnilo, nato bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost. V Alpah bodo popoldne možne kratkotrajne plohe. Več sonca o ob Jadranu. Ob severnem Jadranu bo sprva pihala zmerna, v Kvarnerju močna burja, ki bo čez dan slabela in v noči na soboto ponehala. V soboto bo v krajih severno od nas zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo sprva deloma sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden, v soboto pa bo vremenska obremenitev le individualno izražena.