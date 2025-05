V Piranu odpirajo osebno razstavo Primoža Bizjaka

Piran, 16. maja - V Mestni galeriji Piran bodo danes ob 18. uri na ogled postavili osebno razstavo fotografij Primoža Bizjaka, naslovljeno Sivi svet je moder in zelen. Bizjakov priljubljen motiv je spremenljiva podoba naravne in urbane krajine, znotraj tega pa raziskuje zapuščene in s preteklostjo zaznamovane prostore.