Novinarji brez meja: Rusija v Ukrajini namerno napada hotele z novinarji

Kijev/Pariz, 16. maja - Rusija namerno napada hotele v Ukrajini, v katerih bivajo novinarji, ki poročajo o vojni, so danes opozorili pri nevladnih organizacijah Novinarji brez meja (RSF) in ukrajinski Truth Hounds. Napade so označili za vojne zločine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.