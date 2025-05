Študenti nadaljujejo blokado sodišča v Novem Sadu

Novi Sad, 16. maja - Študenti in državljani, ki od novembrskega zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu protestirajo proti vladi, so čez noč nadaljevali blokado sodišča v drugem največjem mestu v državi, od koder jih je davi poskušala pregnati policija. Prišlo je do prerivanja, policija pa je proti protestnikom uporabila solzivec.