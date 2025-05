Haiti po domnevni sabotaži glavne hidroelektrarne v temi

Port-au-Prince, 16. maja - Na Haitiju so neznanci v torek vdrli v glavno hidroelektrarno, zaradi česar je bil njen upravljavec primoran prekiniti obratovanje, kar je otoško državo pahnilo v temo, poroča španska tiskovna agencija EFE. Pri državnem podjetju za proizvodnjo in distribucijo elektrike EDH so dogodek opisali kot sabotažo.