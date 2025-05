Carolina v konferenčni finale na vzhodu, Winnipeg podaljšal serijo

Washington/Winnipeg, 16. maja - Hokejisti Carolina Hurricanes so v peti tekmi drugega kroga končnice v severnoameriški ligi NHL premagali Washington Capitals s 3:1 in se s skupnim izidom s 4:1 v zmagah uvrstili v konferenčni finale na vzhodu. V zahodni konferenci so Winnipeg Jets na domačem ledu s 4:0 premagali Dallas Stars in v zmagah znižali na 2:3.