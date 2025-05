Zadnja bolnišnica za zdravljenje raka v Gazi ne deluje več

Gaza, 16. maja - Po torkovem izraelskem napadu na Evropsko bolnišnico na jugu Gaze so bolniki z rakom v enklavi ostali brez oskrbe, je v četrtek opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bolnišnica je bila namreč močno poškodovana in ni več funkcionalna. Osebje so evakuirali, je pojasnil na omrežju X.