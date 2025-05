V Istanbulu danes predvidoma neposredna pogajanja med Ukrajino in Rusijo

Istanbul, 16. maja - V Istanbulu naj bi danes po napovedih potekala neposredna pogajanja med Ukrajino in Rusijo, na katerih sicer ne bo ne ruskega predsednika Vladimirja Putina ne ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Pogajanja so bila sprva načrtovana za četrtek, a se ruska in ukrajinska delegacija nista sestali.