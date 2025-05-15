Izidi kolesarske dirke po Italiji

Neapelj, 15. maja - Izidi 6. etape kolesarske dirke po Italiji in skupni vrstni red.

* Izidi, 6. etapa, Potenza - Neapelj (227 km):
  1. Kaden Groves (Avs/Alpecin-Deceuninck)        4:59:52
  2. Milan Fretin (Bel/Cofidis)                 vsi isti čas
  3. Paul Magnier (Fra/Soudal Quick-Step)
  4. Max Kanter (Nem/Astana)
  5. Giovanni Lonardi (Ita/Team Polti VisitMalta)
  6. Maikel Zijlaard (Niz/Tudor)
  7. Martin Marcellusi (Ita/GBF)
  8. Luca Mozzato (Ita/Arkea)
  9. Matevž Govekar (Slo/Bahrain Victorius)
 10. Olav Kooij (Niz/Visma)
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 92. Primož Roglič (Slo/Red Bull-Bora hansgrohe)
131. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-Bora hansgrohe)
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* Skupni vrstni red:
  1. Mads Pedersen (Dan/Lidl-Trek)                         20:11:44
  2. Primož Roglič (Slo/Red Bull-Bora hansgrohe)            +  0:17
  3. Mathias Vacek (Češ/Lidl-Trek)                             0:24
  4. Brandon McNulty (ZDA/UAE Emirates)                        0:31
  5. Isaac del Toro (Meh/UAE Emirates)                         0:32
  6. Juan Ayuso (Špa/UAE Emirates)                             0:35
  7. Max Poole (VBr/Picnic PostNL)                             0:43
  8. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorious)                   0:44
  9. Michael Storer (Avs/Tudor)                                0:46
 10. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull- Bora hansgrohe)          0:50
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129. Jan Tratnik (Slo/Red Bull- Bora hansgrohe)               34:56
172. Matevž Govekar (Slo/Bahrain Victorious)                  50:06
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zza/tb
© STA, 2025