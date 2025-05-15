Izidi kolesarske dirke po Italiji
Neapelj, 15. maja - Izidi 6. etape kolesarske dirke po Italiji in skupni vrstni red.
* Izidi, 6. etapa, Potenza - Neapelj (227 km): 1. Kaden Groves (Avs/Alpecin-Deceuninck) 4:59:52 2. Milan Fretin (Bel/Cofidis) vsi isti čas 3. Paul Magnier (Fra/Soudal Quick-Step) 4. Max Kanter (Nem/Astana) 5. Giovanni Lonardi (Ita/Team Polti VisitMalta) 6. Maikel Zijlaard (Niz/Tudor) 7. Martin Marcellusi (Ita/GBF) 8. Luca Mozzato (Ita/Arkea) 9. Matevž Govekar (Slo/Bahrain Victorius) 10. Olav Kooij (Niz/Visma) ... 92. Primož Roglič (Slo/Red Bull-Bora hansgrohe) 131. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-Bora hansgrohe) ... * Skupni vrstni red: 1. Mads Pedersen (Dan/Lidl-Trek) 20:11:44 2. Primož Roglič (Slo/Red Bull-Bora hansgrohe) + 0:17 3. Mathias Vacek (Češ/Lidl-Trek) 0:24 4. Brandon McNulty (ZDA/UAE Emirates) 0:31 5. Isaac del Toro (Meh/UAE Emirates) 0:32 6. Juan Ayuso (Špa/UAE Emirates) 0:35 7. Max Poole (VBr/Picnic PostNL) 0:43 8. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorious) 0:44 9. Michael Storer (Avs/Tudor) 0:46 10. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull- Bora hansgrohe) 0:50 ... 129. Jan Tratnik (Slo/Red Bull- Bora hansgrohe) 34:56 172. Matevž Govekar (Slo/Bahrain Victorious) 50:06 ...