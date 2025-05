Miloš Bizjak na čelo inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Ljubljana, 15. maja - Vlada je na današnji seji s čela inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami razrešila Borisa Balanta. Na njegovo mesto je kot vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja imenovala Miloša Bizjaka, in sicer do imenovanja novega glavnega inšpektorja oziroma za največ šest mesecev, so po seji sporočili z vladnega urada za komuniciranje.