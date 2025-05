V okviru Tednov vseživljenjskega učenja po Sloveniji skoraj 9000 različnih dogodkov

Ljubljana, 15. maja - V okviru tradicionalnih Tednov vseživljenjskega učenja (TVU), ki letos potekajo med 12. majem in 15. junijem, so organizatorji pripravili skoraj 9000 različnih dogodkov. Ob 30-letnici TVU pa je danes potekala tudi osrednja prireditev, na kateri so podelili letošnja priznanja Andragoškega centra Slovenije.