Kanuisti nadaljujejo tradicijo zbiranja medalj

Pariz, 15. maja - Slovenski kanuisti so na evropskem prvenstvu v Parizu nadaljevali zbiranje kolajn. Ekipne zlate iz Tacna Beni Savšek, Luka Božič in Žiga Lin Hočevar sicer niso ubranili, za vrat pa so si obesili srebrno, kar je že 46. odličje slovenskih tekmovalcev na evropskih prvenstvih. Branilce naslova so tokrat premagali le Britanci.