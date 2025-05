Slovenska sodišča tudi lani poslovalo stabilno

Ljubljana, 15. maja - Slovenska sodišča so tudi lani poslovala stabilno, saj so kljub povečanju števila prejetih zadev in pomanjkanju podpornega osebja v veliki večini obvladovala število prejetih zadev, ob objavi poročila o učinkovitosti in uspešnosti sodišč v letu 2024 izpostavljajo na vrhovnem sodišču. Sodstvo se tudi pospešeno digitalizira in približuje javnosti.