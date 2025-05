Šesta etapa Gira po množičnem padcu nevtralizirana, Hindley odstopil

Rim, 15. maja - Kolesarji na dirki po Italiji so danes dirkali na najdaljši etapi letošnje izvedbe. Od Potenze do Neaplja bi morali prevoziti 227 km, a je 70 kilometrov pred ciljem prišlo do množičnega padca, tako da so organizatorji etapo nevtralizirali. Na tleh je končal tudi Slovenec Jan Tratnik, Avstralec Jai Hindley je odstopil.