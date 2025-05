Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 15. maja - Indeksi na newyorških borzah so na začetku današnjega trgovanja obarvani rdeče, potem ko vlagatelji premlevajo najnovejše ameriške gospodarske podatke. Uradni podatki so pokazali, da je bila prodaja na drobno v ZDA aprila skoraj nespremenjena, medtem ko so se cene na ravni proizvajalcev na mesečni ravni nepričakovano znižale.