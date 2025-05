Slovenija bo BiH zagotovila vojaško pomoč

Ljubljana, 15. maja - Vlada je na današnji seji odločila, da Bosni in Hercegovini zagotovi vojaško pomoč v obliki kriminalistične opreme za vojaško policijo. Slovenija je namreč prevzela vlogo vodilne države ter v celoti financira in izvaja projekt vojaške policije v okviru Natovega paketa izgradnje obrambnih zmogljivosti za BiH, so sporočili po seji vlade.