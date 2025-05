Dan po pokalu opravičili iz tabora Celja in Kopra

Ljubljana, 15. maja - Nogometaši Celja so v sredo osvojili slovenski pokal, ko so v Stožicah premagali Koper. Tekmo so zaznamovali tudi incidenti na in ob igrišču, trener Celja Albert Riera po tekmi ni želel dati izjave za medije. Dogodek je obsodilo Društvo novinarjev Slovenije. Danes so iz celjskega kluba medijem poslali opravičilo, opravičili so se tudi pri Kopru.