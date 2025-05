Pri Mladinski knjigi izšla biografija Anite Ogulin

Ljubljana, 15. maja - Pri založbi Mladinska knjiga je izšla biografija Tako zelo vas imam rada, ki odstira zgodbo Anite Ogulin, ene najbolj srčnih in predanih humanitark v Sloveniji. Biografijo sta skupaj ustvarila Anita Ogulin in novinar Vasja Jager, predgovor je prispevala Anitina hčerka Karmen Ogulin. Knjigo so danes predstavili v knjigarni Konzorcij.