Zdravniška zbornica: Stanje glede kadrov na Koroškem trenutno dobro

Slovenj Gradec, 15. maja - Stanje glede zdravniškega kadra je na Koroškem trenutno dobro, tako na primarni kot sekundarni ravni, se pa stvari spreminjajo, je danes v Slovenj Gradcu ocenila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović. Ne glede na to pa vodstva bolnišnic in zdravstvenih zavodov opozarjajo na stalne kadrovske težave in izzive.