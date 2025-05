Kugyjeva nagrada letos Geoparku Karavanke za živo kulturno dediščino

Unescov globalni Geopark Karavanke nagrado prejme kot priznanje za živo kulturno dediščino, ki ustvarja medsebojno vplivanje med človekom in naravo na območju, ki združuje visoke estetske, ekološke, naravne in kulturne ter politične vrednote za narodno skupnost z izjemnimi značilnostmi, so sporočili iz SKS.

Podelitev nagrade bo 27. maja v vasi Tihoja na avstrijskem Koroškem.

Unescov globalni Geopark Karavanke je čezmejno območje naravnih in kulturnih doživetij z izjemno geološko dediščino. Povezuje pet občin v Sloveniji in devet v Avstriji. Kot piše na njegovi spletni strani, so cilji geoparka ohranjanje geoloških in naravnih virov ter kulture in kulturne dediščine, ozaveščanje, obveščanje in izobraževanje, gospodarski razvoj, med drugimi s sonaravnim turizmom ter splošno čezmejno sodelovanje ter razvoj regije.

Kugyjevo nagrado običajno podeljujejo osebnostim, ki pomembno prispevajo h kulturnemu, vzgojnemu, političnemu, gospodarskemu, športnemu in splošnemu zbliževanju narodov sosedov na Koroškem in v alpsko-jadranski regiji.

Ime ima po znanem večjezičnem in multikulturnem alpinistu in avtorju knjig s področja gorstva Juliusu Kugyju, čigar korenine segajo na tri pokrajine alpsko-jadranskega prostora: v spodnjo Ziljsko dolino, v Gorico in Trst ter na območje Julijcev v današnji Sloveniji. Ideja nagrade sloni na zamisli o alpsko-jadranskem zbliževanju v trikotniku Koroška - Slovenija - Furlanija.

Lani so jo namenili kulturnemu ustvarjalcu, zborovodji in dolgoletnemu lokalnemu politiku Franzu Starzu.