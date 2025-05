Ritmičarke v Ljubljani konec tedna za državne naslove

Ljubljana, 15. maja - Ljubljana bo od petka do nedelje v nacionalnem gimnastičnem centru gostila državno prvenstvo posameznic v ritmični gimnastiki, ki ga organizira KRG Narodni dom. Za naslove se bo borilo kar 182 tekmovalk iz 13 klubov, glavne favoritinje med članicami pa so Ela Polak (Šiška), Dora Valant (Narodni dom) in Brigita Krašovec (Moste).