Kajakašicam v uvodu v EP sedmo mesto

Pariz, 15. maja - Z ekipnim nastopom kajakašic se je v Parizu začelo 26. evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Slovenke Eva Alina Hočevar, Ajda Novak in Lea Novak niso ponovile lanskega uspeha iz Tacna 2024, kjer je Slovenija osvojila srebro. V Franciji so s s tremi dotiki vratc in šestimi sekundami pribitka končale na sedmem mestu.