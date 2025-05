Društvo Čmrljica začelo kampanjo za spodbujanje naravi prijaznejših vrtov

Ljubljana/Škofja Loka, 15. maja - Društvo Čmrljica, katerega poslanstvo je ozaveščanje o pomenu, pestrosti, ogroženosti in varstvu opraševalcev, je maja začelo kampanjo Narava je na vrtu dobrodošla. Z njo želijo ljudi spodbuditi, da bi vrtove urejali naravi bolj prijazno in jim pri tem nuditi ustrezno strokovno podporo, so sporočili.