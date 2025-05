Na konferenci izpostavili tudi vlogo vodika pri razogljičenju industrije

Ljubljana, 15. maja - Vloga vodika pri prehodu v bolj trajnostno družbo in razogljičenju industrije bo v prihodnje ključna, so izpostavili sodelujoči na okrogli mizi v okviru mednarodne konference Prihodnost plina in vodik 2.0. Da bi lahko dosegli preboj na tem področju, je treba vzpostaviti tudi podporne sheme za spodbujanje projektov, so še poudarili.