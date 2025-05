Letošnji svetovni dan kronično vnetne črevesne bolezni opozarja na družbene tabuje

Ljubljana, 19. maja - Danes obeležujemo svetovni dan kronične vnetne bolezni (KVČB), ki letos poteka pod geslom Razbijajmo tabuje in govorimo o njih. V Sloveniji je okoli 8000 oseb s KVČB. Pri Društvu za KVČB pa ob svetovnem dnevu opozarjajo, da so težave, ki jih imajo osebe s to imunsko pogojeno boleznijo, pogoste tabu teme, o katerih se ne govori.