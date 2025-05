Nevladniki vladi predali podpise za pridružitev tožbi proti Izraelu

Ljubljana, 15. maja - Skupina nevladnikov je danes vladi predala peticijo z zahtevo, naj se Slovenija pridruži tožbi Južne Afrike zoper Izrael na Meddržavnem sodišču (ICJ) zaradi domnevnega genocida v Gazi. Ko govorimo o genocidu, besede, obžalovanje in ogorčenje niso dovolj, so opozorili nevladniki in od vlade zahtevali konkretno ukrepanje proti Izraelu.