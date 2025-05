Začenja se mednarodni festival generativnih umetnosti Adela

Ljubljana, 16. maja - Začenja se 3. mednarodni festival generativnih umetnosti Adela. Letošnja izdaja se osredotoča na trajnostno računalniško ustvarjalnost, ki lahko kot generativna sila podpre snovanje alternativnih modelov mišljenja in interakcije med okoljem, tehnologijo in ljudmi. Festival bo do nedelje potekal v Kinu Šiška in osmo/zi.