Organizacije pozivajo k upoštevanju potrošnikov pri prenovi skupne kmetijske politike

Ljubljana, 15. maja - Evropska komisija bi morala ob prihodnji prenovi skupne kmetijske politike upoštevati tudi glas potrošnikov, so pozvali v Evropski potrošniški organizaciji (BEUC). Ob trenutnih izzivih, kot so visoke cene hrane in okoljske spremembe, je po njihovih besedah pravi čas za preobrat k pravičnejši in bolj trajnostni prehranski politiki.