Ljubljana, 15. maja - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec se bo danes ob 13.15 pred poslopjem vlade na Gregorčičevi ulici 20 odzval na novinarsko konferenco Koalicije sindikatov in delavskih organizacij glede pokojninske reforme, so sporočili z ministrstva. (STA)