Svetovni dan telekomunikacij letos v znamenju zmanjšanja razkoraka med spoloma

Ljubljana, 17. maja - Letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe izpostavlja potrebo po zmanjšanju digitalnega razkoraka med spoloma. Izmed 2,6 milijarde ljudi, ki so še vedno nepovezani, jih je večina žensk in deklet, opozarjajo v Mednarodni telekomunikacijski zvezi (ITU). V Sloveniji je bila lani slaba petina IKT-strokovnjakov žensk.