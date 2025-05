Na Koroškem odpirajo letošnje Tedne ljubiteljske kulture

Slovenj Gradec/Dravograd, 17. maja - Na Koroškem bodo danes z več dogodki v Slovenj Gradcu, Dravogradu in ob kolesarski poti Štrekna uradno odprli letošnje - sicer kot vedno - vseslovenske Tedne ljubiteljske kulture. Dogajanje pod sloganom Brezmejni kulturni prostor od 15. maja do 17. junija prinaša več kot tisoč dogodkov po Sloveniji in v zamejstvu.