Energetska odvisnost lani upadla

Ljubljana, 15. maja - Slovenija je lani pri oskrbi z energijo zmanjšala odvisnost od tujine. Domači viri so zadostovali za zadovoljitev 56 odstotkov potreb po energiji, medtem ko je ta delež predlani znašal 53 odstotkov. V oskrbi z energijo so prevladovali naftni derivati, ki so v celoti zagotovljeni iz uvoza.