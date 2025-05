Na festivalu Sea Star v Umagu tudi evrovizijska izvajalca Loreen in Tommy Cash

Umag, 16. maja - Umag bo med 22. in 25. majem gostil sedmi festival Sea Star, na katerem bodo nastopila zveneča imena svetovne in regionalne glasbene scene. Vrhunec dogajanja v laguni Stella Maris bo po navedbah organizatorjev nastop dveh evrovizijskih predstavnikov, švedske pop pevke Loreen in Estonca Tommyja Casha.