Eti bo selitev dela proizvodnje v prostore podjetja Skitti začel poleti

Izlake, 18. maja - Družba Eti iz Izlak bo že letos poleti začela s selitvijo dela proizvodnje v najete prostore podjetja Skitti v Kisovcu. Podrobnosti o pogojih najema in višini najemnine v Etiji niso razkrili, pojasnili so zgolj, da so se za selitev dela proizvodnje odločili po razveljavitvi Spiritovega razpisa z namenom nemotenega poteka proizvodnje.