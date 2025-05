Metropolitanski muzej v New Yorku z obsežno donacijo zbiratelja fotografij Waltherja

New York, 18. maja - Metropolitanski muzej v New Yorku je dobil obsežno donacijo nemško-ameriškega zbiratelja fotografij Arturja Waltherja in njegove družinske fundacije. Zbirka enega največjih zbirateljev fotografij na svetu šteje več kot 6500 fotografij, albumov in del umetnikov, kot so Malick Sibide, Ai Weiwei, Thomas Struth in Stephen Shore.