Evropske borze uvodoma negativno

Frankfurt, 15. maja - Osrednje evropske borze so nov trgovalni dan začele v negativnem območju. Vlagatelji so v pričakovanju objave statističnih podatkov o stanju na trgu dela in industrijski proizvodnji v območju evra. Hkrati pozorno spremljajo tudi nadaljnji razvoj trgovinske politike, ki bo odvisen od dogovorov z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.